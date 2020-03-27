Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Diyanet arayı uzattı

arayı uzattı

İşleri Başkanlığı, Kur’an kursları, Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezleri’ndeki eğitimlere 29 Mart 2020 tarihine kadar verdiği arayı, 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 18:23 ABONE OL
Diyanet arayı uzattı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur'an kursları ve Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime verilen ara 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Corona virüsü ile ilgili doğru bilinen yanlışlar…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere ve eğitim merkezlerine gönderilen yazıda, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki hizmet içi eğitim ihtisas kursu, hazırlık ve ihtisas dönemlerindeki eğitimin, 30 Mart-3 Mayıs tarihlerinde uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılması istendi.

Ayrıca hafızlık yapan öğrencilerden temel öğretim, hafızlık eğitimi, hafızlık tekrar ve talim bölümlerine kayıtlı olanların eğitimlerinin de uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılması gerektiği ifade edilen yazıda, ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarındaki öğrencilerin süreçten kopmaması için rehberlik çalışmaları yapılması gerektiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet arayı uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA