Erdoğan’dan liderlere önemli koronavirüs çağrısı: Kaderimiz ortak

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tehdidine yönelik atılacak ortak adımları ele almak üzere yapılan G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, dün videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 saat süren zirveye İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldı.Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G-20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu eşlik etti.G-20 dönem başkanı olan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlık ettiği zirvede Kovid-19'un dünya genelinde yayılımını engellemek için atılabilecek ortak adımların yanı sıra salgının dünya ekonomisi üzerindeki etkisi ele alındı.Başkan Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti. Bu mücadele için uluslararası bir fon oluşturulabileceğine dikkat çeken Erdoğan, yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:Türkiye olarak en baştan itibaren bu durumu yakından takip ettik ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdik. Henüz işin başındayken Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bir Bilim Kurulu oluşturup burada alınan kararları hemen uygulamaya koyduk. Ekonomi yönetimimiz de esnaftan ihracatçıya kadar her kesime yönelik ciddi destekler açıkladı. Bunların yanı sıra koronavirüse karşı tanı kiti üretimi ile aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Dost ve kardeş ülkeleri de bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu salgının hepimize şu gerçeği bir kez daha hatırlattığına inanıyorum. Dillerimiz, dinlerimiz ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur.Serbest, açık ve kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin DTÖ kuralları ile uyumlu ve uluslararası işbirliği teşvik edici olması önemlidir. Salgının kontrolü ile hastalığın tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor. Salgın G20'nin işbirliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte sorumluluk almak ve küresel ölçekte işbirliğini göstermek zorundayız. Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz. Merkez Bankaları arasındaki swap anlaşmalarının G20'nin tüm üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor.Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Çatışma ve savaşlardan etkilenen ülkelerin sağlık sistemleri çökmüş durumda. Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişiler en dezavantajlı kesimi oluşturuyor. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz. G20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturabiliriz. Bu arada ben de gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Afrika'ya yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum.Hepimiz için bir tehdit oluşturan bu virüsün aynı zamanda bizlere insanlığın ortak bir düşmanına karşı bir araya gelme fırsatını verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu felaket karşısında Türkiye olarak dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeye hazırız. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye davet ediyorum.Zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada ise liderler, koronavirüse karşı mücadelede koordinasyon içerisinde ilerlemek konusunda kararlı oldukları mesajını verdi. Yapılan yazılı açıklamada "Eşi görülmemiş Kovid-19 pandemisi birbirimize olan bağlılığımızın ve kırılganlıklarımızın güçlü bir hatırlatmasıdır. Bu pandemi ile mücadele şeffaf, güçlü, koordineli, dayanışma ruhu içerisinde ve büyük çaplı bir küresel eylemi gerektiriyor. Cesur ve geniş çaplı mali destekler vermeye devam edeceğiz" denildi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var" dedi.