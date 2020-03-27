İçişleri Bakanı Soylu aHaber’e önemli açıklamalar yaptı: AYM'nin bazı kararları sanki Norveç'e ait

PAZARKULE'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu'nun aHaber'de katıldığı canlı yayında Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı:* (Sosyal medyada salgın provokasyonu) 2 bin 551 provokatif hesap tespit edildi. 449'una işlem yapıldı. Yüzde 70 FETÖ, PKK hesapları. Çoğu yurt dışında. Vatandaş otobüs durağında kendini yere atıyor, öteki çekiyor, "Koronavirüsten öldü" diyor. Ya da bir kadın "Ben koronavirüs oldum" diyor. Kadın kronik hasta çıktı. Bunu yapanlar da kamusallaştıranlar da suçlu. Burada AYM'nin özgürlükçü akılı devreye girebilir her zaman olduğu gibi. Şimdi yeni bir karar almışlar. Onu da reddediyorum. Sosyal medyada bir provokatif paylaşım görürse bunu alıp savcılığa müracat edip, ilgili kararı alıp buna müdahale etme fırsatına sahip. Şimdi yok. Bunun tespiti için de gidip karar alacağız.* (FETÖ ve KHK kararları) AYM'nin bazı kararları Türkiye'ye değil, Norveç'e ait! Bağışlayın ama Norveç'in etrafında İran var, Suriye var, 15 Temmuz'da Norveç'te darbe gerçekleştirilmeye çalışıldı, terör tehdidi var... Türkiye'de bunlarla mücadele etmeye gerek yok sanki. AYM'nin kararları bizi gönülsüzleştirmektedir, iştahımızı kapatıyor. Ölme eşeğim ölme, yonca bitince yersin. Öyle kararlar alıyorlar ki... Sosyal medyada böyle bir karar alınırsa, Siber Suçlar, savcılığa bunu bildirerek işlem yapabilir. Şimdi bu işi uzatıyorlar. Buradan, oraya, oradan buraya götüreceksiniz. Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki. Bu çelişkileri bir vesile ile ortaya koyuyorlar.* (Sokağa çıkma yasağı) Salgının önüne geçemezsek bu tedbiri alabiliriz. Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama giriş çıkışları kontrol altına alacağız.* Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirler arası yolcu otobüslerinde yüzde 73, yolcu sayısında yüzde 81 düşüş var. Dünya da biz de 4 temel noktaya bakıyoruz: Sağlık sistemimizin ayakta kalması, kamu düzeninin devam etmesi, sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bunları sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz.* Biz niye "Kişi kendi olağanüstü halini ilan etsin" diyoruz? ABD'de yapılan bir araştırmada en önemli tedbirin sosyal izolasyon olduğu, yüzde 95 başarı sağlanacağına ilişkin bir görüş var.* Maske üreticilerine kaçakçılık şubesi ekipleri gitti, uyarıları yaptı. Stokçuluk, fahiş fiyatlar ve sahte ürünlerle ilgili birimlerimiz sahada.* Suudi Arabistan hiçbir vaka bildirmedi. Umreden insanlar geldi. Ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız "Hemen bunları izolasyona, yurtlara alıyoruz" dedi.* Bakan Berat Bey ile konuştuk. O da bankaları topladı, konuştu. Yapılabilecekleri anlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıldı. Maaşları eve götürecek bir sistem bile kuruldu.* (Vefa Destek Sistemi) Biz 65 yaş üzerine "Evinizden çıkmayın" dediğimizde bu büyüklerimizin taleplerini karşılamak zorundayız. Türkiye'den başka bunu yapan yok. Almanya'da gönüllüler ile yapılıyor bu iş. Şu ana kadar 360 bin talep geldi, 320 bin talep karşılandı. Her gün 100-150 bin talebi karşılıyoruz. Topyekûn sahadayız, seferberlik içindeyiz. 2 milyon polis ve 1 milyon jandarma personeline maske dağıtıldı.* Şu ana kadar Yunanistan'dan Avrupa'ya 28 Şubat akşamından itibaren geçen kaçak göçmen, yabancı göçmen, mülteci sayısı toplam kara sınırından geçen 148 bin 360. Denizden geçen ise 2 bin 390 kişi. 150 bin 600 civarında kişi 28 Şubat akşamından itibaren karşı tarafa geçti. Pazarkule sınır kapısında 4 bin 600 kişi bekliyor.