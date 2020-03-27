İşte 32 bin sağlık personeli için aranan şartlar

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edeceği 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçinin alımı için başvurular başladı. Sağlık personeli için aranan bazı şartlar şöyle:
Odyolog:
Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmak.
Perfüzyonist:
Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.
Dil ve konuşma terapisti:
İlgili alanın lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.
Sağlık fizikçisi:
Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği ile ilgili alanlarda eğitim almış olmak.