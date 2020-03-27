Kültür ve Turizm Bakanlığından “Atlas Sineması” açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aslına uygun restore edilerek sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan tarihi Atlas Sinemasının kapanacağına ilişkin bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberler üzerine Bakanlığımızca bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İstanbul Sinema Müzesi, Türk Sinemasının kalbi olan Yeşilçam'da, tarihi Atlas binasında, Atlas Sinemasını da kucaklayarak, sinema estetiğini dünü ve bugünüyle yeni nesillere aktarmak amacıyla Eylül ayında kapılarını yeniden açacaktır.

Bakanlığımızca projelendirilen İstanbul Sinema Müzesi, "eğiten, eğlendiren ve ağırlayan" işlevlerleriyle bir bütün olarak yaşayan bir müze olacaktır. Kronolojik olarak dünyanın en zengin koleksiyonlarından birine sahip olması tasarlanan müze, etkileşimli dijital uygulamalarla geleceğin sinemacılarına benzersiz bir deneyim alanı sunacaktır" denildi.

"Türk sinemasının hafızasının yer alacağı dijital masa uygulaması, artırılmış gerçeklik odası, hologramlar, hiper gerçekçi heykellerle sinemamıza ve evrensel sinema kültürüne önemli bir katkı sağlayacak İstanbul Sinema Müzesi, insanoğlunun hareketi arayışının mihenk taşı olmuş Hacivat ve Karagöz'le başlayacak tematik anlatımını sinema endüstrisi ve izleyici deneyimine ışık tutacak bir koleksiyonla beraber ziyaretçilerine sunacaktır" denilen açıklamada, "Daimi koleksiyona dinamik bir katkı sağlayacak süreli ulusal ve uluslararası tematik sergilere de ev sahipliği yapacak olan müze, İstanbul'un kültürel kimliğine önemli bir katkıda bulunacaktır. Sinema endüstrisi için bir buluşma noktası olacak ortak çalışma alanıyla İstanbul Sinema Müzesi, ulusal ve uluslararası dijital arşivlere erişim olanağı sağlayan bir altyapı ve ihtisas kütüphanesine de sahip olacaktır. Tarihi Atlas Sinemasının yenilenmesiyle sinema endüstrimizin ihtiyaç duyduğu gala ve prömiyer gösterimlerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Sinema Müzesinde gerçekleştirilecek sürekli tematik programlarla sinema sanatının farklı sanat disiplinleriyle buluşması sağlanacaktır. Tarihi Atlas Sineması film festivalleri ve özel gösterimlerin vazgeçilmez durağı olacaktır. Sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan bu sanat mekanı her köşesiyle sinemadan bir dünya olan Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nin kültürel kimliği ve marka değerine de nitelikli bir katkı sunacaktır" ifadeleri kullanıldı.