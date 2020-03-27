Medipol’den kamuoyuna açıklama:” 7/24 kesintisiz olarak görev başındayız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün akşam yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında bir basın mensubunun 'Sahibi olduğunuz Medipol hastanesinde doktor ve temizlik elemanları dışındaki personelin zorunlu izne çıkarıldığı söyleniyor bu doğru mu' şeklinde sorusuna, "Bu tip şeylere inanmayın. Bakın ben ilişkimi kestim. Son 1-1,5 yılda oradaki arkadaşlara sorun, beni kaç kez görmüştür. Bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Bu algıları oluşturmak isteyenler var, lütfen bunlara inanmayın" diyerek yaşanan tartışmalara nokta koydu.



"Hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadı"



Bakan Kocan'nın bu açıklamalarının ardından bir açıklama da Medipol hastanesinden geldi. Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Tüm dünyada giderek yaygınlaşan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" ilan edilmesine neden olan Koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve Covid-19 bulaş riskini en aza indirgemek için sağlık kurumlarımızda bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetini hiçbir şekilde aksatmadan, Cumhurbaşkanlığı Makamının 22.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Genelgesinde ve diğer çalışma mevzuatında öngörüldüğü şekilde sürdürüyoruz. Bu bağlamda tıbbi hizmetler dışında çalışan idari ve destek hizmetlerimiz için bu birimlerdeki ihtiyacı karşılayacak asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sırasında hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi çalışma mevzuatı açısından bir mağduriyet doğmamasına da büyük özen gösterilmektedir."

Açıklamanın devamında ise , "Bu nedenlerle sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyona en fazla ihtiyaç duydukları şu dönemde, bazı basın organlarında, özellikle de sosyal medyada kurumsal tavrımızın aksi yönünde yer alan birtakım maksatlı, kasıtlı ve ön yargılı yayınların tamamen gerçek dışı olduğunu, kurumlarımızı yıpratmaya yönelik bu tür yayın ve paylaşımlar ve bunların sahipleri hakkında her türlü yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgilerine ve takdirlerine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.