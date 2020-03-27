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Polisten isteği şaşırttı! Önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi

Coronavirüs ile ilgili alınan tedbirler artırıldı. 65 yaş üzerinin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından güvenlik güçleri onlar için adeta seferber oldu. ’da, 155 polis hattını arayan (86), biten ilaçları için sipariş verdi. Fakı, eczaneden aldıkları ilaçlarını getiren polis ekiplerinden kendisini evlendirmeleri için yardım istedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 16:42 ABONE OL
Polisten isteği şaşırttı! Önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Sokak'ta tek başına yaşayan Celal Fakı, biten ilaçları için aradığı 155 polis hattından yardım istedi. Polis ekipleri eczaneden aldığı ilaçları Fakı'ya evinde teslim etti.

İLGİNÇ BİR DİYALOG YAŞANDI

Bu sırada Fakı ile polisler arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polis ekiplerinden kendisini evlendirmeleri için yardım isteyen Fakı, "Beni evlendirin, yalnızım yalnız, 70 yaşında bir kadınla da evlendirseniz olur" dedi. Fakı'nın isteği karşısında gülümseyen polisler, "Celal amca evlendirme işine girmeyelim, böyle ara sıra seni ziyaret edelim ve ihtiyaçlarını karşılayalım" diye cevap verdi. Celal Fakı, polislere dua etti.

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Polisten isteği şaşırttı! Önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi
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