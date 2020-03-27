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kimdir ve ne doktoru? Sağlık Bakanı , nereli?

Ülkemizde korona virüsü salgını ile mücadelede gösterdiği çaba ve doğru adımları ile adından söz ettiren kimdir ne doktoru soruları da binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde ihtisasını tamamladığı bilinen ve adından söz ettiren Sağlık Bakanı ülkemizin bu zor zamanlarıda adından en çok söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir? ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 20:02 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 20:02 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir ve ne doktoru? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında, nereli?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1965 yılında Konya'da doğmuştur. Sağlık dünyasında yakından tanınan Bakan Koca, özellikle ülkemizde corona virüsü ile mücadele sürecinde aldığı önlem ve tedbirlerle, doğru kararlarla adından söz ettirirken kendisi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşındadır? Haberimizin devamından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili merak edilen tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

FAHRETTİN KOCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir ve ne doktoru? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında, nereli?
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