Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir ve ne doktoru? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında, nereli?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1965 yılında Konya'da doğmuştur. Sağlık dünyasında yakından tanınan Bakan Koca, özellikle ülkemizde corona virüsü ile mücadele sürecinde aldığı önlem ve tedbirlerle, doğru kararlarla adından söz ettirirken kendisi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşındadır? Haberimizin devamından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili merak edilen tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

FAHRETTİN KOCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

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