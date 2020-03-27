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Semt pazarlarına yeni düzenleme

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Semt pazarlarına yeni düzenleme
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeyle mahalle semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre, pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Pazarlarda sadece gıda ürünleri satılacak.
Mevcut pazar yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar satış yerleri düzenlenecek. Pazar satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi, satışının yapılması sağlanacak. Pazar en geç saat 19.00'da kapanacak.
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Semt pazarlarına yeni düzenleme
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