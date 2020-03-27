Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli corona virüs kararlarını duyurdu...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17.30'da başlayan corona virüs toplantısının sona ermesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

HAYAT TARZIMIZDA GEÇİCİ BİR DEĞİŞİKLİĞE GİTMELİYİZ

Bugünlerde bütün dikkatler, koronavirüsle ilgili gelişmelerde. Yaşadığımız günler örneğini bildiğimiz günler değil. 10 Mart'tan bugüne Türkiye'de hayat değişti. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmeliyiz. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor.

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SOKAKTA GEÇİRİLECEK ZAMANA KISITLAMA GETİRİLECEK

Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Bugün en önemli toplantımızı yaptık. Bilim Kurulumuzla ortaya koyduğumuz yaklaşım şöyle olmuştur; Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Sokakta geçirilecek zamanda kısıtlama getirilecek. Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak, hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum.

Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçlci hayat tarzıdır

BAŞKAN ERDOĞAN DEĞERLENDİRECEK

Bugün tavsiye kararlarını sayın Cumhurbaşkanımıza da arzettim, bu konuda değerlendirmeleri olacak. Bakanlığımız bu sürede küresel tecrübelerin gerektirdiği her adımı atmaya devam edecek. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

KORONAVİRÜSTEN YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 92 OLDU Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu oldu.

HERKESE YETECEK KADAR KİTİMİZ VAR

Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz. Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil. Toplam aldığımız kit 350 bin. Herkese yetecek kadar kitimiz var.

N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı.

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Alınacak tedbirlerle ilgili dinamik bir yapıyla aksiyon alma çabası içerisindeyiz. Daha fazla vakanın göründüğü bölge varsa bunun için yapılması gereken önlemleri de sunuyoruz. Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-53 oranında bir doluluk var.

ÇİN'DEN GETİRİLEN KİTLERİN YANLIŞ SONUÇ VERDİĞİ İDDİASINA CEVAP

Bakan Koca, Çin'den getirilen kitlerin yanlış sonuç verdiği iddiasını yanıtladı. Koca, "Deneme amaçlı olarak sonucun değerlendiriliği kitlerde sonucu beğenmedik. Antijen kitiydi bu. Hasta için kullanılmadı. Devamında getirdiğimiz 350 bin hızlı tarama kiti antikor kiti şu anda kullandığımız"