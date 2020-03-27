Son dakika: Konya’da 112 ekiplerine saldırıda flaş gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Konya'nın Karatay ilçesinde trafik kazasına müdahale için olay yerine gelen 112 ekiplerine yapılan saldırı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK PERSONELİNİ DARP EDEREK AMBULANSA ZARAR VERDİLER

Olay 25 Mart günü saat 01:20 sıralarında Karatay İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Gülpembe Sokak üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli İ.S.'nin kullandığı aracın park halindeki tıra çarpması sonucunda araçta bulunan diğer şüpheliler A.S. ve H.R.D.'nin yaralandı. Şüphelilerin 112'ye haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri şüphelilere yaralanmalarından dolayı müdahalede bulundu. Bu sırada şüpheliler İ.S, A.S. ve H.R.D. ve olay yerinde bulunan kimlik bilgilerinin tespitine çalışılan diğer şüpheliler birlikte sağlık personelini darp ederek ambulansa zarar verdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili hızla soruşturma başlatıldı. Şüpheliler İ.S., A.S. ve H.R.D. gözaltına alındı. Başsavcılıkça sorguları tamamlanan şüpheliler 'görev yaptırmamak için birden fazla kişi ile birlikte direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklama talebiyle Konya 1.Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Konya 1.Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklama kararı verilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespitine çalışıldığı, devam eden soruşturmanın Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.