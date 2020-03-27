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: İçişleri Bakanı Soylu'dan otobüs seyahatleriyle ilgili flaş açıklama

: İçişleri Bakanı Soylu yaptığı son dakika açıklamasında otobüs seyahatlerinin izne bağlandığını açıkladı. Soylu açıklamasında "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." dedi. Bakan Soylu ayrıca açıklamasında sahil ve piknik alanlarının da yasaklandığını duyurdu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 19:24 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 19:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Soylu'dan otobüs seyahatleriyle ilgili flaş açıklama

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında Coronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu açıklamasında, sahil ve piknik alanlarının kapatılacağını söyledi.

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz.

"KARARLAR BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK"

Tüm Türkiye'de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte haftasonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar."

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Coronavirüs açıklaması

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Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Soylu'dan otobüs seyahatleriyle ilgili flaş açıklama
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