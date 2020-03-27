Son dakika haberi: Rize'de Kendirli beldesine bağlı 4 köy corona yüzünden karantinaya alındı!

Dünya genelinde 25 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs, ülkemizde de 75 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep oldu. Az önce AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre potansiyel corona vakalarının önüne geçmek amacıyla Rize'de Kendirli beldesine bağlı Esentepe, Yeni Selimiye, Maltepe ve Beştepe köyleri karantina altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü corona virüs tehlikesiyle ilgili açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMEYECEK!

Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir."

Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.