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Son dakika haberi: Sağlık çalışanının küçük kızı Türkiye'ye seslendi: "Lütfen..."

Son dakika haberi... , resmi hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı , “Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın” diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 15:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık çalışanının küçük kızı Türkiye'ye seslendi: Lütfen...

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif vatandaşlara seslendi.

Minik Alara'dan mesaj var! "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın lütfen evde kalın" | Video

Babasının, hastaları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını söyleyen minik kız, "Sizde beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

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Son dakika haberi: Sağlık çalışanının küçük kızı Türkiye'ye seslendi: "Lütfen..."
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