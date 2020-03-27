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| 'da gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan; hakkında neler söyleyecek?

Tüm Türkiye'nin gözü birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarına çevrildi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 'Türkiye'de çıkacak mı' sorusuna 'Bilim Kurulu olarak önlemlerin artması gerektiğini konuştuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konusunda fikirlerimizi sunduk' dedi. Vakaların fazla olduğu şehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması olabileceğini ifade eden Koca'nın bu açıklamalarından sonra ''da sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer aldı! Sokağa çıkma kısıtlaması nedir, dışarı çıkma saatleri kaç olacak? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında Başkan Erdoğan'ın açıklamasını içeren son dakika haberi...

Giriş Tarihi: 27.3.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 21:46 ABONE OL
SON DAKİKA | İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan; sokağa çıkma kısıtlaması hakkında neler söyleyecek?

Türkiye'de gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın; corona virüs vaka ve ölüm sayıları hakkında açıklamaları, hakkında araştırmaların artmasına sebebiyet verdi. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusunu soran vatandaşların sayısı da arttı. Türkiye'de corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92 oldu. Son 24 saat içinde 7 bin 533 test yapıldı, toplam sayı olarak 5 bin 698 vaka var. Alınan tedbirlerin daha da artacağını ifade eden Bakan Koca; 'Daha ileri düzeyde önlemler gerekiyor, kısıtlama değerlendirmesini Sayın Cumhurbaşkanına sunduk.' dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ne demek? İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs Çin ile sınırlı kalmadı ve dünyanın neredeyse tamamına yayıldı. Ülkemizde toplamda 5.698 corona virüs hastası var, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 oldu. Bu son dakika bilgilerinin ardından Bakan Koca; vaka sayısının arttığı yerlerde sokağa çıkma kısıtlaması gelebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22:00'deki açıklamalarınn ardından sokağa çıkma yasağı kararı gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sokağa çıkma kısıtlaması önerisinin içinde şu bilgiler yer alıyor. İşte o detaylar: "Corona virüsün artış hızını önlemek adına vakaların en fazla olduğu şehirlerde mesai saatlerinin değişmesi, sokağa çıkma konusunda yeni tedbirlerin alınması, belli saatlerden önce veya sonra sokağa çıkmanın yasaklanması..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan yapacağı açıklamaların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. 'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

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SON DAKİKA | İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan; sokağa çıkma kısıtlaması hakkında neler söyleyecek?
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