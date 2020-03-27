SON DAKİKA | İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan; sokağa çıkma kısıtlaması hakkında neler söyleyecek?

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın; corona virüs vaka ve ölüm sayıları hakkında son dakika açıklamaları, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında araştırmaların artmasına sebebiyet verdi. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusunu soran vatandaşların sayısı da arttı. Türkiye'de corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92 oldu. Son 24 saat içinde 7 bin 533 test yapıldı, toplam sayı olarak 5 bin 698 vaka var. Alınan tedbirlerin daha da artacağını ifade eden Bakan Koca; 'Daha ileri düzeyde önlemler gerekiyor, kısıtlama değerlendirmesini Sayın Cumhurbaşkanına sunduk.' dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ne demek? İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs Çin ile sınırlı kalmadı ve dünyanın neredeyse tamamına yayıldı. Ülkemizde toplamda 5.698 corona virüs hastası var, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 oldu. Bu son dakika bilgilerinin ardından Bakan Koca; vaka sayısının arttığı yerlerde sokağa çıkma kısıtlaması gelebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22:00'deki açıklamalarınn ardından sokağa çıkma yasağı kararı gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sokağa çıkma kısıtlaması önerisinin içinde şu bilgiler yer alıyor. İşte o detaylar: "Corona virüsün artış hızını önlemek adına vakaların en fazla olduğu şehirlerde mesai saatlerinin değişmesi, sokağa çıkma konusunda yeni tedbirlerin alınması, belli saatlerden önce veya sonra sokağa çıkmanın yasaklanması..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan yapacağı açıklamaların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi?