Son dakika: Sağlık Bakanı Koca yeni corona virüs vakalarının açıklanacağı siteyi duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşacak olan siteyi duyurdu.
Bakan Koca, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz." dedi.
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Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/AB5mSAW8tT