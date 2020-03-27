Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Koca yeni corona virüs vakalarının açıklanacağı siteyi duyurdu

: Sağlık Bakanı Koca yeni corona virüs vakalarının açıklanacağı siteyi duyurdu

haberi: Sağlık Bakanı , Türkiye'deki yeni corona virüs vakalarının açıklanacağı siteyi duyurdu. Bakan Koca, covid19.saglik.gov.tr üzerinden günlük koronavirüs tablosunun yenilenen detaylı verilerle takip edileceğini kaydetti.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 00:04 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca yeni corona virüs vakalarının açıklanacağı siteyi duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşacak olan siteyi duyurdu.

Bakan Koca, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz." dedi.

SİTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca önemli corona virüs kararlarını duyurdu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca yeni corona virüs vakalarının açıklanacağı siteyi duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA