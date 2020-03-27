Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yunan askerlerinin ittiği göçmenleri, Türk askeri kurtardı

Yunan askerlerinin ittiği göçmenleri, Türk askeri kurtardı

'nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken, askerlerince Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 , Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 17:51 ABONE OL
Yunan askerlerinin ittiği göçmenleri, Türk askeri kurtardı

Lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup göçmen, geçen 25 Mart'ta saat 06.50'de Bodrum açıklarında olduklarını ve Yunan Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından Türk kara sularına itildiklerini belirtip, yardım istedi. Göçmenlerin cep telefonundan yaptıkları ihbar üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekibi lastik bot içerisindeki 13 Kongo, 6 Mısır, 6 Suriye, 3 Filistin, 2 Komorlar, 2 Irak, 1 Orta Afrika ve 1 Mali uyruklu göçmenleri kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirilen, 24'ü erkek, 7'si kadın, 3'ü çocuk olan 34 göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan askerlerinin ittiği göçmenleri, Türk askeri kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA