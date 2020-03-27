Yunan askerlerinin ittiği göçmenleri, Türk askeri kurtardı

Lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup göçmen, geçen 25 Mart'ta saat 06.50'de Bodrum açıklarında olduklarını ve Yunan Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından Türk kara sularına itildiklerini belirtip, yardım istedi. Göçmenlerin cep telefonundan yaptıkları ihbar üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekibi lastik bot içerisindeki 13 Kongo, 6 Mısır, 6 Suriye, 3 Filistin, 2 Komorlar, 2 Irak, 1 Orta Afrika ve 1 Mali uyruklu göçmenleri kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirilen, 24'ü erkek, 7'si kadın, 3'ü çocuk olan 34 göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ