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Avrasya ülkelerinde Coronavirüs vakaları artıyor

, Azerbaycan ve Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı alınan önlemler artıyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.3.2020 19:23 ABONE OL
Avrasya ülkelerinde Coronavirüs vakaları artıyor

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e ulaştı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 17 artarak 163 oldu. Hastalardan 23'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 228'E ÇIKTI

Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 24 artarak, 228'e çıktı.

Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, 2 bine yakın kişinin hastanelerde, 3 bin 500 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu söyledi.

Yurt dışından vatandaşların tahliyesi sürerken, Tacikistan'dan 23, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 116 kişi getirildi.

ABHAZYA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve henüz Kovid-19 vakasının açıklanmadığı Abhazya'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Sözde Abhazya yönetimince imzalanan karara göre, yarın yürürlüğe girecek OHAL uygulaması 20 Nisan'a kadar geçerli olacak.

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Avrasya ülkelerinde Coronavirüs vakaları artıyor
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