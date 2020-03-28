AYM hakareti ödüllendirdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), son dönemde verdiği skandal kararlara bir yenisini daha ekledi. Edirne'de 13 Mart 2014 tarihinde AK Parti mitingi öncesinde ÖDP teşkilatının bulunduğu binanın camından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik ağır hakaretler içeren ifadelerin yer aldığı pankart sarkıtılıp slogan atılmıştı. Pankartın savcılık kararıyla indirilmişti. Olayın ardından haklarında kamu davası açılan 14 ÖDP'li, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye hakaret içeren pankartları görmezden gelen AYM, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle 14 başvurucudan 13'üne ayrı ayrı 15'er bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda AYM Başkanı Zühtü Aslan ve 8 üye hakareti ifade özgürlüğü saydı. Aslan ve 8 üye, pankart için "Çok sert bile olsa kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu" yönünde karar verdi. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Recep Kömürcü de hakareti düşünce özgürlüğü sayan karara oy verdi.Anayasa Mahkemesi'nin 6 üyesi de söz konusu karara muhalefet etti ve pankartın ve sloganların 'soyut' birer değer yargısı olmayıp, somutlaştırılıp siyasi bir kişilik ve partiyi hedef alması karşısında açıkça tahkir ve tezyif içeren bir mahiyet gösterdiğine dikkat çekti. AYM üyeleri Serdal Özgüldür, Burhan Üstün, Muammer Topal ve Rıdvan Güleç, onur kırıcı, hakaret teşkil eden söz veya fiillerin ifade özgürlüğü koruması altında olmadığı, hakaretin ağır bir siyasi eleştiri olduğu şeklindeki bir görüşün kabulüne imkan bulunmadığına hükmetti. AYM üyeleri Recai Akyel ve Selahaddin Menteş de AYM'nin çoğunluk kararına katılmadı ve "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin çoğunluk kararına katılmamız mümkün olmamıştır" ifadelerini kullandı.İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu da önceki gün katıldığı aHaber canlı yayınında Anayasa Mahkemesi'nin özgürlük çerçevesinde değerlendirdiği kararları eleştirmişti. AYM'nin Türkiye'deki riskleri göz ardı ettiğini ve uygulanmak istenen kararların Norveç gibi yorumlandığını söyleyen Soylu, "AYM'nin bazı kararları Türkiye'ye ait değil, Norveç'e ait kararlar. Bağışlayın beni ama, Norveç'in etrafında İran var, Suriye var, 15 Temmuz'da Norveç'te darbe gerçekleştirilmeye çalışıldı, terör tehditi var... Türkiye'de bunlarla mücadele etmeye gerek yok sanki. AYM'nin kararları bizi gönülsüzleştirmektedir. Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki" demişti.ANAYASA Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine polisin siber suçlarla mücadelesini zorlaştıran bir karara imza attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eleştirdiği kararlardan biri de siber suçlarla mücadelede polise yetki veren düzenlenin CHP'nin başvurusu üzerine iptal edilmesi oldu. Sanal ortamda işlenen suçlarla mücadelenin etkinliğinin arttırılması amacıyla, 680 Sayılı KHK'nın 27. Maddesi'nde ve 7072 Sayılı Kanun'un 26. Maddesi'nde yer alan "Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir" hükmü Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun Ek Madde 6'da bulunan 18. Fıkrasına eklenerek yapılan düzenleme TBMM'de kanunlaştırılmıştı. CHP bu düzenlemenin iptali için AYM'ye gitti. AYM, düzenlemeyi 19/02/2020 tarihinde iptal etti. Henüz gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlanmadı. ANKARA

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