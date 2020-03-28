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Başkan 'dan talimatı! 09.00'da tüm valilikler toplandı! İstanbul Valisi böyle paylaştı...

haberine göre; Başkan Recep Tayyip 'ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da önce il idare kurulları, ardından pandemi kurulları toplandı. İstanbul Valisi , kişisel sosyal medya hesabında toplantıya dair ilk kareleri paylaştı. Karelerde Vali Yerlikaya ve heyetin maske ile önlem aldığı, sosyal mesafeyi koruduğu görülüyor.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 11:45 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan son dakika corona virüsü talimatı! 09.00'da tüm valilikler toplandı! İstanbul Valisi böyle paylaştı...

Başkan Recep Tayyip dün akşam koronavirüs ile ilgili 7 yeni kararı canlı yayında ulusa seslenerek duyurdu. Erdoğan talimat vererek, tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da önce il idare kurulları, ardından pandemi kurullarının toplanmasını istedi.

Kurullar bugün 09.00'da toplanırken, İstanbul Valisi 'dan paylaşım geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşarak, "İl İdare Kurulu toplantısındayız. #Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

MASKE TAKTILAR, SOSYAL MESFEYİ UYGULADILAR

Twitter'dan yapılan paylaşımda Ali Yerlikaya dahil tüm kurul üyelerinin maske taktığı görüldü. Kurul üyeleri sosyal mesafeye uyarak 1.5 metreye yakın boşluklar ile oturdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İl İdare Kurulu toplantısındayız.

#Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika corona virüsü talimatı! 09.00'da tüm valilikler toplandı! İstanbul Valisi böyle paylaştı...
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