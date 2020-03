Bu tehditle sağlam mücadele ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak yeni önlemleri açıkladı. Alınan tedbirleri 8 başlıkta toplayan Erdoğan, vatandaşların tüm tedbirlere uyması gerektiğini söyledi. Erdoğan, yurtdışına tüm uçuşların da durdurulduğunu bildirdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basın açıklaması yapan Erdoğan, şu önemli mesajları verdi:Türkiye bu salgın dönemine, olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda da üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Hastalıkla mücadelede önem taşıyan maske, eldiven, test kiti gibi ürünleri kendimiz ürettiğimiz için sıkıntı yaşamıyoruz. Bunların olumsuz dedikodularını yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın.Solunum cihazı üretimi konusunda da hızla mesafe katettik. Yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak test sayılarını süratle artırdık. Hem kendi üretimimiz olan testlerin hem de hızlı testlerin yapıldığı merkezleri tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir.Bilim Kurulu'nun tavsiyesileri ile ek tedbirler alıyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu süreçten o kadar hızlı çıkarız. Bugüne kadar her alanda tedbirler aldık. Bugün (dün) Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri noktasında yeni tedbir paketi hazırladık. Hepsi milletimizin huzuru için hazırlandı.Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana sahip. Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu hastalığın açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak.Bu kapsamda ilk etapta 100 milyar liranın üzerinde bir ekonomik destek programı hazırladık. İşsizlik fonunu güçlendirerek, çalışanlarımızı ve ilave kaynak aktarmak suretiyle kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarımızı destekliyoruz.Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim. Kabine toplantılarını bundan sonra her hafta telekonferansla yapacağız.1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir.3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.8- Bu tedbirler önce 30 büyükşehrimizde titizlikle uygulanacaktır.