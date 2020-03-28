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trol ekip kurdu! Parti üyeleri oluşumu deşifre etti

Yıllarca ’nin trol ekibi olduğunu iddia eden ve eleştiren ’nin trol ekip oluşturduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda harekete geçen CHP genel merkezi, parti içerisinde oluşturduğu bir sistemle binlerce kişinin bulunduğu bir ekibi sosyal medyada görevlendirdi. Trol ekipte görevlendirilen bir parti üyesi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oluşumu duyurdu. Paylaşımı yapan kişinin CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Meral Balcı Güneş olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 15:09 ABONE OL
CHP trol ekip kurdu! Parti üyeleri oluşumu deşifre etti

AK Parti'yi sosyal medya üzerinden trol ekip kurmakla suçlayan CHP'nin, geçtiğimiz haftalarda trol ekip oluşturmak üzere harekete geçtiği ortaya çıktı. Genel merkez tarafından oluşturulan sistem kapsamında https://kilcaldamar.chp.org.tr/ isimli site üzerinden üyelerini bilgilendirip nereye, nasıl yorum yapacaklarını, kimleri paylaşacakları konusunda yönlendirme yaptıkları belirlendi.

KENDİ ÜYELERİ OLUŞUMU DEŞİFRE ETTİ

CHP'nin kurduğu trol sistem bizzat kendi görevlendirdikleri üyeleri tarafından deşifre edilirken, CHP İstanbul Kadın Kolları İl Yöneticisi Meral Balcı Güneş'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla skandalı müjdeledi. CHP genel merkezi tarafından kendisine atılan bilgilendirme mesajını da paylaşan Güneş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Sayın üyemiz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 'Sosyal Medya Paylaşım Destekçisi' olarak görevlendirildiniz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir.'

PARTİ TETİKÇİLİĞİ YAPACAKLAR

CHP tarafından oluşturulan sistemle parti içerisindeki yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalar, paylaşımlar sosyal medyada daha çok etkileşim alsın diye CHP genel merkezi tarafından belirlenen ekibin destek olması için geçtiğimiz haftalarda TC kimlik numarası ve şifre ile girilebilen sistem harekete geçirildi. Binlerce kişi tarafından oluşturulduğu ifade edilen ekibin temel amacının sosyal medya üzerinden CHP'li yöneticilere destek olarak gündemde tutmak olduğu ifade ediliyor.

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CHP trol ekip kurdu! Parti üyeleri oluşumu deşifre etti
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