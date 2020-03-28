CHP’li eski vekil Ahmet Küçük duadan rahatsız oldu

CHP'nineski Çanakkale milletvekili Ahmet Küçük, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs salgınının son bulması için camilerden yapılan dualarla ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Manevi değerlerimizi hiçe sayan Küçük, Facebook hesabından, "Dualar niçin hoparlör ile minareden yapılıyor. Tanrı daha iyi duysun diye mi? Yoksa artistlik olsun diye mi" yazdı. Küçük'ün bu paylaşımına tepki yağdı. Çanakkale AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Koronavirüs nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte dini ve manevi duygularımızın güçlendirilmesi amacıyla camilerimizden duaların yükselmesi CHP'yi neden rahatsız ediyor anlamış değilim. Vekilin üslubu konusunda söyleyecek kelime bulamıyorum. Onu bu zorlu günlerimizde Allah'a havale ediyorum" dedi.Ahmet Küçük'ün paylaşımına çok sayıda vatandaştan tepki geldi. İşte vatandaşların söyledikleri:(39): Camilere salgın nedeniyle gidemiyoruz, duaların dışarıdan edilmesi çok güzel. Tedbirimizi alıp duamızı edeceğiz, yaşadığımız sıkıntıyı bu şekilde atlatacağız.: İnançlarımız doğrultusunda ellerimizi semaya açıp Allah'a dua ederek bize yardım etmesini, yol göstermesini dilemenin neresi kötü.Sosyal medyada, camilerdedua edilmesini eleştirenleri anlamıyorum.Bu açıkça şunu gösteriyor asıl virüs bunların beyinlerinde.: Derdi veren dermanı da verir. Türkiye olarak birlik olmamız lazım. Allah onları affetsin. Önce inanç, sonra samimiyet gerekir.SABAH

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