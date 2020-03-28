CHP’nin bir danışmanı daha ‘FETÖ sevici’ çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya danışmanı Mücahit Avcı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin başladığı saatler ve devamındaki gün içerisinde attığı tweetlerde darbe girişimine 'şov' dediği, okunan selalardan ise rahatsız olduğu ortaya çıktı. CHP'li danışman Avcı'nın bir tweetinde "Farkında mısınız? Tüm bu olan şovu görelim diye ülkede internet hizmeti sekteye uğratılmadı" demesi dikkat çekti. Darbe girişimi sonrası okunan selalardan da rahatsız olan Avcı'nın "Okunan uzun süredir can çekişen demokrasinin selasıdır" dediği görüldü. Avcı'nın ayrıca, "Sokağa çıkıp kemerle er dövmek vatanseverlik olmuş", "Halkı sokağa dökmek tam bir cinayettir" tweetleri dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 danışmanı daha önce FETÖ ile irtibatlı çıkmıştı.