MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul ve mantıklı her yola başvurulmaktadır" ifadelerine yer veren Bahçeli, koronavirüse karşı mücadelenin mutlaka kazanılacağına yönelik inancını vurguladı.Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegane çare ve çözümdür. Bilim Kurulumuzun 26 muhterem üyesi bulunmaktadır. Hepsi de birbirinden değerli bu bilim insanlarının fedakarca çalışmaları ümitlerimizi diri tutmaktadır. Ancak bu bilim insanlarının her birisi farklı farklı televizyon kanallarına çıkıp sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktadır."Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da her gün koronavirüsle ilgili gelişmeleri milletle en doğru şekilde paylaştığını belirten Bahçeli, "Bu gerçek ortadayken televizyon ekranlarından maksadı aşan, farklı yerlere çekilen kargaşa yaratan beyanatlara ne gerek var? Türk milleti bu badireyi atlatacak, bu belayı inşallah def edecektir. Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek, birbirimizle kucaklaşacağız. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz" dedi.