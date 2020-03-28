FETÖ’nün coronavirüs uzmanına kötü haber

Son dönemde gerek sosyal medyada gerekse de çeşitli internet sitelerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca "Koronavirüsün çaresini bulacak mücize adam" olarak lanse edilen Mustafa Ulaşlı, Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) 15 Temmuz darbe girişimi ardından, Gaziantep Üniversitesi'ndeki görevinden 1 Eylül 2016 tarihinde ihraç edilmişti.

Ulaşlı hakkında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ise 2017 yılında, takipsizlikle sonuçlandırılmıştı. Fetullahçı militanların coronavirüs uzmanı olarak lanse ettiği ve gündeme taşıdığı Mustafa Ulaşlı'nın göreve dönüşüne ilişkin, OHAL komisyonuna yaptığı başvuru ise 18 Eylül 2018'de reddedilmişti.

"ULAŞLI, BİZE ABİLİK YAPIYORDU, ÖRGÜTLE ARAMIZDA BAĞLANTI SAĞLIYORDU"

Mustafa Ulaşlı hakkında, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan bir duruşmada verilen bir ifade Mustafa Ulaşlı'nın dosyasının yeniden raftan indirilmesine sebep oldu. FETÖ mensubu uzman doktor Mustafa Polat etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede, "Bize abilik yapan, Mustafa Ulaşlı isminde biri vardı. Doç. Dr.'du. Örgütle bizim aramızda bağlantıyı sağlıyordu" dedi.

Polat ifadesinde, FETÖ yapılanmasıyla 1997-1998 yılında lise ikinci sınıftayken tanıştığını, öğrenciliği sırasında FETÖ evlerinde abilik yapanları sırasıyla anlattıktan sonra Mustafa Ulaşlı hakkında detaylı bilgi verdi. Polat, FETÖ'nün koronavirüs uzmanı olarak lanse ettiği Mustafa Ulaşlı hakkında şunları söyledi:



"BANKA ASYA'YA PARA YATIRMAMIZI SÖYLEDİLER"



"Ulaşlı, örgütle bizim aramızdaki bağlantıyı sağlıyordu. Örgütten gelen direktifleri bize aktarıyordu. İhtisas döneminde ilk 3 yıl çok zorlanıyordum. Derslerim çoktu. Bu nedenle fazla derslere iştirak edemiyordum. Ancak kendilerine yönelik hüsnüniyetim vardı. İyi insanlar olarak görüyordum. Daha sonra Bank Asya'ya para yatırmamızı söylediler"

Etkin pişmanlıktan yararlanan Polat, Ulaşlı için "Çok iyi hatırlıyorum. Mustafa Ulaşlı bize hitaben, 'Tayyip Erdoğan Bank Asya'nın anahtarını istiyor. Banka Asya'ya yardım etmemiz gerek' dedi. Ben de hanımdan bileziklerini alıp bozdurduktan sonra bankaya yatırdım. Eşim cemaati sevmemesi ve fikir olarak zıt olmasına rağmen eşimin altınlarını kendisine 'Para ihtiyacımız var' diyerek aldım. Bank Asya'ya yatırdım. Fakat eşimin haberi yoktu" dedi.

MUSTAFA ULAŞLI, İLGİLENECEK KİŞİYLE POLAT'I İRTİBATLANDIRDI

Ayrıntılı ifadesinde, 2014 yılında Kilis Devlet Hastanesi'ne doktor olarak geçtiğini anlatan Polat, "O zamana kadar Mustafa Ulaşlı bizimle örgüt arasında irtibatı sağlıyordu. Ben Kilis'e gideceğim zaman Mustafa Ulaşlı bana Bestami Dağlı'nın numarasını verdi. 'Sizinle ilgilenecek arkadaş budur' dedi. K.K. diye bir öğretmen vardı. Sohbetlerde bize ders verirdi. Ayrıca ben 15 Temmuz 2016 tarihinden 2 ay öncesine kadar sürekli himmet verdim" dedi.

Çok detaylı ifade veren Polat'ın, anlatımlarının Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mustafa Ulaşlı hakkında 2017 yılında yürütülen soruşturma dosyasına girmediği belirlendi.

TAKİPSİZLİK KALDIRILDI İDDİANAME DÜZENLENEBİLİR



Bu tespit üzerine, ifadenin dosyaya konulup takipsizlik kararının gözden geçirilmesi için inceleme başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ın bizzat incelediği konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Başsavcılığın dosyaya yeni bir delil girdiği gerekçesiyle tskipsizlik kararına yaptığı itiraz üzerine talep Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Hakimlik, talebi yerinde görerek kararın kaldırılmasına hükmetti. Dosya değerlendirilmek üzere Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Nasıl bir karar verileceği merakla bekleniyor. 2017 yılında verilen takipsizlik kararının kaldırılırılmadı üzerine Mustafa Ulaşlı hakkında iddianame düzenlenebilir.



