İstanbul Valisi Yerlikaya'dan son dakika açıklaması: Çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak...

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak." dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya ayrıca, "Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." dedi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları,çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları ile şehiriçi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı "şehirlerarası seyahat" kısıtlamasından muaftır." dedi.