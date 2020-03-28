Şehirlerarası seyahate kısıtlama, pikniğe yasak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyona kanalında katıldığı programda koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Mücbir sebep dışında şehirlerarası seyahate kısıtlama getirildiğini belirten Soylu, 12 köy ve beldenin de karantinada olduğunu söyledi. Bakan Soylu şu bilgileri verdi:* İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12'nci karar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var.* Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem.* Vatandaşımızı istismar eden fırsatçılar konusunda acımasızız. 217 farklı ürün satışı yapan yere işlem başlattık.* Şu anda 19 bin 220. Türkiye içinde aldık bunları, hiçbir eksiklerini bırakmadık.* Edirne Pazarkule'de 5 bin 800 mülteciyi boşalttık. 9 vilayete götürdük.* Tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda.* Mücbir sebep dışında büyük ihtimalle otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Özel araçları ve uçakla gidecek olanlar için onların hepsine bakacağız.Bu arada İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine park, mesire ve piknik alanları ile ilgili yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre hafta sonlarında vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmaları yasaklandı.

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