Son dakika: Dünya corona virüsü ile boğuşurken bir salgın daha patlak verdi! 176 kişi öldü...

Tüm dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüsle mücadele ederken, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi.

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Batı Afrika ülkelerinden Nijerya 'da da Lassa salgını etkisini sürdürüyor. Hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi.

LASSA SALGININDA 932 VAKA, 176 ÖLÜM

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Edo, Ebonyi, Ondo ve Bauchi başta olmak üzere 29 eyalette 932 vaka tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, salgın nedeniyle sene başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 176'ya çıktığı belirtildi. Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi ölmüştü.

LASSA ATEŞİ SALGINI SEBEBİYLE 9 MART'TA ONDO'DAKİ BİR ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen "Lassa ateşi" salgını nedeniyle bir üniversitede eğitime ara verildiği bildirilmişti.

Adekunle Ajasin Üniversitesi Yazı İşleri Müdürü Opeoluwa Akinfemiwa, basına yaptığı açıklamada, üniversitede görülen Lassa sıtması vakası ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle eğitim çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.