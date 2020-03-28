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! Emniyetten dev operasyon! Piyasa değeri tam 2 milyon TL...

Gelen haberine göre; 'da, piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi’nde sahte dezenfektan ürünlerin piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 33 bin 28 el dezenfektan ürünü, 9 bin 972 kutu şampuan, 192 şişe kolonya, bin 101 kutu saç kremi, çeşitli markala ait 71 bin 850 adet ürün adı ve çok sayıda kapak ile boş kutu ele geçirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.3.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 10:35 ABONE OL
Son dakika! Emniyetten dev operasyon! Piyasa değeri tam 2 milyon TL...

Adana'da sahte dezenfektan ve kişisel bakım ürünleri ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Ekiplerin depoda ve deponun çatısında yaptığı aramalarda sahte olduğu belirlenen 33 bin 28 el dezenfektanı, 9 bin 972 şampuan, 192 kolonya, 1101 saç kremi ile 71 bin 850 etiket ve çok sayıda boş kutu ele geçirildi. Sahte ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika! Emniyetten dev operasyon! Piyasa değeri tam 2 milyon TL...
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