Son dakika haberi: Coronavirüse yakalanan Kadir Has Üniversitesi Rektörü yaşadıklarını anlattı! 'Lütfen, lütfen' diyerek uyardı...

Koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan isimlerden biri de Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durakoğlu'ydu. Durakoğlu hastalığı yenerek taburcu oldu. Bir video paylaşımında bulunan Durakoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. Duygusal anlar yaşayan Durakoğlu, eşinin ve çocuğunun test sonuçlarının pozitif çıktığını da bildirdi. Durakoğlu, "Eşim tedavi altında" derken, "Oğlum da hastalığın emaresi bile yok" dedi. Gençleri uyaran Durakoğlu, "Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi hastalığı yenme potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın" ifadelerini kullandı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü, corona virüsünü yenip nasıl iyileştiğini böyle anlattı | Video

HANDAN İZCİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İzci sosyal medya hesabından Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durakoğlu'nun çektiği videoyu yayınladı. İzci videoyu, "Kadir Has Üniversitesi rektörü, Prof. Dr. Sondan Durakoğlu arkadaşım (çok şükür iyileşmiş!) öğrencilerini uyarıyor, siz de EVİNİZDEN SAKIN ÇIKMAYIN sevgili #msgsü öğrencileri, #EvdeKal'ın. #HayatEveSığar." notuyla paylaştı.

Kadir Has Üniversitesi rektörü, Prof. Dr. Sondan Durakoğlu arkadaşım (çok şükür iyileşmiş!) öğrencilerini uyarıyor, siz de EVİNİZDEN SAKIN ÇIKMAYIN sevgili #msgsü öğrencileri, #EvdeKal'ın. #HayatEveSığar. pic.twitter.com/XwPP9hEvWo — Handan İnci (@handaninciMSGSU) March 28, 2020

GENÇLERİ 'LÜTFEN' DİYEREK UYARDI

Sondan Durakoğlu videoda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşları... Şu görüntülü mesajı hazırlayabilmenin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu bilemezsiniz... 13 Mart Cuma sabahı, yüksek ateş, aşırı titreme ve üşüme ile hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve kendimi karantina altına aldırdım. Hastalıkla savaşmaya başladım. Test sonucum 18 Mart gece 02.30'da pozitif olarak bildirildi. Gece 03.30'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldım. Tedavime hemen başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim. Eşim hastanede tedavi görüyor. Eşim pozitif çıktı. Onun da bugün, yarın taburcu edileceğini biliyorum. 22 yaşında bir oğlum var. Oğlumun test sonuçları da pozitif çıktı. O da bir başka evde karantina altında.

Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi hastalığı yenme potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın.