Son Dakika Haberi | Türkiye'de son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması! Haritalı canlı tablo

Corona virüsü vaka sayısı ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık corona virüsü ölü sayısı - iyileşen hasta ve vaka sayısı ile ilgili verilerin detaylı olarak takip edilebileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu ve vakaların durumunu gösteren corona virüsü sayfası erişme açıldı. Böylece, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı'na ait 3 resmi takip kanalı oluşturulmuş oldu. Peki, resmi verilere göre Türkiye'de corona virüsü hangi illerde görüldü ve Türkiye'deki Covid-19 vaka sayısı kaç?

VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, TUBİTAK tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA İLE TAKİP

İşte, Türkiye'de corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ile ilgili son bilgiler ve dünya geneli canlı harita ile corona virüsü vaka ve ölü sayısı...