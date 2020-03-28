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Haberi | 'de son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması! Haritalı canlı tablo

'de vaka sayısında son durum ve alınan son önlemler ile ilgili habeleri peş peşe geliyor. Corona virüsü vaka sayısı son durumu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk vaka görüldüğünden bu yana her 24 saatte bir halkı, Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı, ölü sayısı ve iyileşen sayısı ile bilgilendiriyor. Dün, corona virüsü tablosu ve vaka sayısını gösteren COVİD-19 sayfası erişime açıldı. Peki, Türkiye'de son durum ne ve ölü - vaka sayısı kaç? Haberimizde, corona virüsü görülen iller ve KOVİD-19 vaka sayısı yer alıyor. İşte, hastalığı nasıl geçirdiklerine ilişkin detayları ile birlikte, Türkiye'de corona virüsü vaka - ölü - iyileşen sayısı ve corona virüsü görülen iller...

Giriş Tarihi: 28.3.2020 11:14 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Türkiye'de son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması! Haritalı canlı tablo

Corona virüsü vaka sayısı ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık corona virüsü ölü sayısı - iyileşen hasta ve vaka sayısı ile ilgili verilerin detaylı olarak takip edilebileceğini söyledi. Covid-19 tablosu ve vakaların durumunu gösteren corona virüsü sayfası erişme açıldı. Böylece, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı'na ait 3 resmi takip kanalı oluşturulmuş oldu. Peki, resmi verilere göre 'de corona virüsü hangi illerde görüldü ve Türkiye'deki Covid-19 vaka sayısı kaç?

VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, TUBİTAK tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA İLE TAKİP

İşte, Türkiye'de corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ile ilgili son bilgiler ve dünya geneli canlı harita ile corona virüsü vaka ve ölü sayısı...

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Son Dakika Haberi | Türkiye'de son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması! Haritalı canlı tablo
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