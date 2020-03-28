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Son dakika haberi: Ülkemizde mücadelesi devam ediyor! İşte 'de ve son 24 saat!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen salgın corona virüsünden son dakika haberleri gelmeye devam ederken ülkemizde salgınla mücadele kapsamında yaşanan gelişmeler de peş peşe geliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 'deki vaka ve can kaybı sayısı açıklanırken öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Bala ve Gölbaşı ilçeleri arasında trafik ekiplerince kurulan kontrol noktasında denetlemede bulunarak, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığı genelgesi yayınlanarak şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabilmesi kararı alındı. Corona virüsü gelişmeleri ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. İşte ülkemizde son durum ve corona virüsü son dakika haberinin tüm detayları…

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 02:31 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 02:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Ülkemizde corona virüsü mücadelesi devam ediyor! İşte Türkiye'de corona virüsü tedbirleri ve son 24 saat!

Ülkemizde salgınla mücadele çerçevesinde birçok yeni genelge ve uygulama yayınlanırken gün içerisinde yaşanan olaylar vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Son olarak gelen açıklamalar ile; Ülkemizde ölü sayısı ne yazık ki 108 kişi olarak bildirilirken tespit edilen toplam vaka sayımız ise 7 bin 402 olarak kaydedildi. İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabileceğini açıkladı. Öte yandan; Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki "koronavirüs" tedbirlerinin süresini uzattığını duyurdu. Konuya dair açıklamalar peş peşe geldi. İşte ülkemizde corona virüsü mücadelesi kapsamında gerçekleşen tüm son dakika gelişmeleri ve detaylar…

FAHRETTİN KOCA ÜLKEMİZDEKİ SON DURUMU BİLDİRDİ!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16." bilgisini verdi.

İşte diğer detaylar;

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Son dakika haberi: Ülkemizde corona virüsü mücadelesi devam ediyor! İşte Türkiye'de corona virüsü tedbirleri ve son 24 saat!
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