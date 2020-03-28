Son dakika: Sağlık Bakanı Koca yeni corona virüs vakalarını açıkladı! Ölü sayısı 108 oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs vaka ve ölü sayısına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108'e, hasta sayısı 7 bin 402'ye ulaştı.

Öte yandan bugün 7.641 yeni test yapıldı.

Son dakika! Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs sebebiyle ölüm sayısı 108 oldu! İşte dünyadan son rakamlar | Video

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta." ifadelerine yer verdi.

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