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'dan gelen gemideki 34 tır şoförü gözlem altında

'dan 'a gelen kuru yük gemisindeki 34 tır şoförü 14 günlük gözlem altına alındı. Ukrayna'nın Chornomorsk limanından dün sabah 19.40 sıralarında yola çıkan Cenk Y adlı kuru yük gemisi bugün 20.00 sıralarında Zonguldak Limanı'na yanaştı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.3.2020 22:30 ABONE OL
Ukrayna'dan gelen gemideki 34 tır şoförü gözlem altında

34 Türk tır şoförünün bulunduğu gemi limana yanaştıktan sonra limandaki geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı. 34 kişi için 14 günlük gözlem süreci başlatıldı. AFAD koordinesinde tır parkında özel donanımlı kıyafetlerle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Polis ekipleri de liman giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Gemiden indirilen tırlar tek tek dezenfekte edildi. Valilik, UMKE, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri limana getirilen servisler ile 34 kişiyi Zonguldak'taki KYK'ya ait yurda yerleştirdi. Yurt çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözlem altına alınanlara sosyolog ve psikologların destek sunacağı öğrenildi.

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Ukrayna'dan gelen gemideki 34 tır şoförü gözlem altında
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