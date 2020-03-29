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'deki Türk vatandaşların cenazesi kargo uçakları ile 'ye gönderilecek! Nakil sırasında...

'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazeleri, 'na () ait kargo uçağı ile 'ye gönderilecek. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının refakatçi olarak Türkiye'ye gidemeyecekleri belirtilirken, cenazeyi Türkiye'de karşılayacak aile fertlerinin irtibat bilgilerinin Başkonsolosluğa iletilmesi istendi.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 11:22 ABONE OL
ABD'deki Türk vatandaşların cenazesi kargo uçakları ile Türkiye'ye gönderilecek! Nakil sırasında...

ABD'nin New York kentinde korona virüsü vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurmuştu. Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin kargo uçaklarıyla Türkiye'ye gönderilebileceği, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ise cenazelerin defin işlemi için ülkeye giriş yapamayacakları bildirildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Cenaze nakilleri sadece New York Havaalanı'ndan Turkish Cargo ile yapılacaktır. Kargo uçakları kanunen kesinlikle yolcu almayacaktır, aile fertleri cenazeye eşlik edemeyecektir" denildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarının refakatçi olarak Türkiye'ye gidemeyecekleri belirtilirken, cenazeyi Türkiye'de karşılayacak aile fertlerinin irtibat bilgilerinin Başkonsolosluğa iletilmesi istendi.

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ABD'deki Türk vatandaşların cenazesi kargo uçakları ile Türkiye'ye gönderilecek! Nakil sırasında...
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