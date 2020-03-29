AK Parti’de koronavirüse termal kameralı önlem

AK PARTİ yeni tip koronavirüsle (Covid- 19) mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi. AK Parti'de Genel Merkezi'nin girişine vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından parti binasına gelen personel ve ziyaretçilerin, görevliler tarafından vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra içeri girmesine izin veriliyor. AK Parti'deki yemekhane bölümünde de önlemler artırılırken, masalar "sosyal mesafe" kuralına göre düzenlendi. Bu arada tüm il ve ilçe başkanlıkları, koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin artırılması konusunda uyarıldı. ANKARA