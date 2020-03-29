“Can kaybımız 108’e yükseldi”

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre; bugün toplam 7 bin 641 test yapıldı, vaka sayısı 1704 oldu, 16 kişi de hayatını kaybetti. Toplam test sayısı ise 55 bin 464 oldu. Toplamda ise, vaka sayısı 7 bin 402, hayatını kaybeden sayısı 108, yoğun bakım hasta sayısı 445, entübe hasta sayısı ise 309 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 70 olarak belirtildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nun, her akşam yenilenen verilerle bakanlığınlığın 'https:// covid19.saglik.gov.tr' linkinden paylaşılacağını duyurdu.