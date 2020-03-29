Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Coronavirüse yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi

Coronavirüse yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi

'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak korona virüsüne yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire, bu kez yayınladığı video ile virüsü yendiğini açıkladı. İlknur Hemşire "Kurallara evimden uymaya devam edeceğim. hepinizden razı olsun. Ben kazandıysam hepimiz kazanırız. Asla pes etmek yok. İyi ki varsınız" dedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 11:39 ABONE OL
Coronavirüse yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi

İstanbul Pendik'te yaşayan ve koronavirüse yakalandığını ve mücadelesinin başladığını bir video ile duyuran İlknur Hemşireden iyi haber geldi.

"KURALLARA UYMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Paylaştığı video ile virüsü yendiğini açıklayan İlknur hemşire, "Ben kazandıysam hepimiz kazanırız" dedi. İlknur hemşire yayınladığı videoda, "Bir hafta önce Kovid-19 virüsü testimin pozitif çıktığını sizlerle paylaşarak hepinizi üzmüştüm. Bugün ise müjdemi veriyorum. Ben o yeşil minik canavarı yendim. Bir hemşire olarak ben bu virüsü yendim ve bu savaşın kazananı ben oldum. Bu zorlu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Şu an taburcu oldum ve evimdeyim. Evimde karantina sürecim devam edecek. Kurallara evimden uymaya devam edeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Ben kazandıysam hepimiz kazanırız. Asla pes etmek yok. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

İngiliz Başbakan: İşler iyiye gitmeden önce daha büyük şeyler olacak!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Coronavirüse yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA