Son dakika: Dünya genelinde vaka sayısı 700 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 700 bini geçti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 702 bin 348'e ulaştı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 10 BİNİ AŞTI

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi.

İtalya'da mevcut koronavirüs vaka sayısının 70 bin 65'e ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplamının ise 92 bin 472'ye çıktığı açıklandı.

ABD

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e çıktı.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artışla 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaştı.

- Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 32 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 263'e yükseldiğini duyurdu.

Ülkede, salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

- AZERBAYCAN'DA 27 YENİ VAKA

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Daha önce 15 hastanın iyileştiği, 4 hastanın ise yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da vaka sayısı 190 oldu.

- GÜRCİSTAN

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Kovid-19 nedeniyle 23 Mart'ta karantinaya alınan Marneuli şehri girişlerindeki güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zurabişvili, burada yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Çok fazla test yapıldığını ve salgının durdurulması için gereken tüm önlemlerin alındığına vurgu yapan Zurabişvili, "Şimdi yeni bir sürece geçiyoruz ve bu daha zor bir süreç olabilir. Dolayısıyla hepimiz buna hazır olmalıyız." diye konuştu.

Gürcistan'da vaka sayısı 90 olarak açıklanmıştı.

- RUSYA'DA "KİLİSEYE GİTMEYİN ÇAĞRISI" YAPILDI

Rusya'da Ortodoks Kilisesi Patriği, halka, salgın edeniyle kiliseye gidilmemesi çağrısı yaptı.

Bin 534 vakanın görüldüğü Rusya'da, Kovid-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetmişti.

- KAZAKİSTAN'DA 6 VAKA DAHA

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 6 artarak, 271'e çıktı.

- ÖZBEKİSTAN'DA 11 YENİ VAKA

Kovid-19 nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da, 11 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 144'e ulaştı.