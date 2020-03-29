Evlat acısına dayanamadı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 şubat akşamı gerçekleşen ırkçı saldırıda ölen 37 yaşındaki Gökhan Gültekin'in babası Behçet Gültekin yaşamını yitirdi. Dördü Türk, 9 kişinin öldüğü saldırıda oğlunu ırkçılığa kurban veren Gültekin, 1968 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesinden tek başına kalkıp Almanya'ya gitti. Yol yapım ve döküm işlerinde 40 yıl aralıksız çalıştı.AĞIR çalışma şartları sonrası kansere yakalanan Gültekin kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Onu oğlu Gökhan hastaneye getirip götürüyordu. Bir akşam tedaviden döndükten sonra yorgun düştü, evinde yatağına uzanmış gazetesini okurken bağrışma sesi ile irkildi. Gültekin ailesinin evine acı haber geldi. O anda yıkılan Gültekin, elleri ile memleketinde iki oğlundan birini toprağa verdi.Behçet Gültekin, Almanya'ya dönüp tedavisine devam ederken kansere yenik düştü. Gültekin, oğlunun ölümünün ardından SABAH aracılığı ile Almanya ve ırkçılara "Almanya'da ırkçılık arttı. Yeni yetme ırkçılar bu işten vazgeçsin. Bizim Almanya ile ırkçılık davamız yok. Devlet, millet sesini yükseltsin. Irkçılık son bulsun" mesajı göndermişti.

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