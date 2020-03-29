Herşeye rağmen buradayız

ŞIRNAK NAMAZ VAKİTLERİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününü geride bıraktı. HDP İl binası önündeki oturma eylemine katılan aileler, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre eylemini sürdürürken, 2015'te kaçırılan oğlu Mahmut (19) için Şırnak'tan gelen Emin Arslan, oğluna teslim ol çağrısında bulundu. Oğlu Mahmut'un HDP'liler aracılığıyla kaçırıldığını belirten Arslan, "208 sene de geçse buradan kalkmayacağız. Oğlumuzu bize teslim edene kadar buradayız. Daha 14 yaşındaydı oğlum, silah nedir bilmezdi. Buradan oğluma da bir çağrım var, oğlum eğer beni duyuyorsan hiç korkma teslim ol" diye konuştu.