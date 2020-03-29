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Huzurevlerine takip izleme birimleri

Giriş Tarihi: 29.3.2020 ABONE OL
Huzurevlerine takip izleme birimleri
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19'la mücadelede oluşturulan yeni birimler ve huzurevlerinde alınan ilave önlemleri paylaştı. Yaşlı vatandaşların en fazla risk taşıyan grupta yer aldığına işaret eden Selçuk, huzurevlerini yakından takip etmek üzere ülke genelinde takip izleme birimleri oluşturduklarını söyledi. Selçuk, bu birimler ile huzurevlerinden gelen veri ve bilgilerin analiz ve anlık takip edilmesinin sağlanacağını ifade etti. Selçuk, tüm kuruluşlarda ihtiyaç duyulacak oksijen sistemleri ile mobil oksijen tüpleri ve diğer oksijen aparatlarının temininin sağlandığını belirtti. ANKARA
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Huzurevlerine takip izleme birimleri
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