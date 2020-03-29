İş Bankası’nın Batman’ı ayağa kaldıran kitabı toplatıldı

Türkiye'nin Kültür Atlası isimli kitap Kenan Mortan ve İbrahim Atalay'ın ortak çalışması olarak Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yayınlandı. Kitap, Türkiye'nin yedi bölgesinin kültürel, iktisadi ve insani yanlarıyla ayrı ayrı ele alındığı bir kültür atlası olarak sunuldu. Hürriyet'in köşe yazarı Doğan Hızlan tarafından da övgüye değer görüldü.

BATMANLILARDAN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bir süre sonra Türkiye'nin Kültür Atlası isimli kitapla ilgili okuyucular tarafından şikâyetler gelmeye başladı. Çünkü kitapta Batman şehrini anlatan bölümde, şehir için sarf edilen cümleler okuyucuları hayretler içinde bıraktı. Özellikle Batmanlılardan tarafından büyük tepki çekti.

Kitabın özellikle 290, 291, 292, 293'üncü sayfalarında ve Batman şehrini anlatan bölümlerinde şehrin karalandığı cümleler yer alıyordu. Batman'daki geçmişte yaşanan intiharlara değinilerek, sanki şehirde sistematik intihar vakalarının olduğu bilgisine yer veriliyordu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ İLETİLERİ YAZILDI

İntiharlara değindiği sayfalarda gerçeklerden ve belgelerden uzak bilgilerle kitapta, Batmanla ilgili başlık parası karşılığı zorla evlendirilmeyi, çocuk yaşta evliliği ve evlilik sonrası sistemli şiddet görmeyi intiharların başlıca sebepleri arasında gösterildi. Ayrıca Batmanlıların ölümün kutsandığı da iddia edildi. Sosyal medyada da Batmanlıları rencide eden kitaptaki cümlelerle ilgili tepki iletileri yazıldı.

BATMANLI KADINLAR İNTİHAR EDİYORMUŞ GİBİ AKTARILDI

Batmanlı kadınların bir dönem intihar edişlerini sanki günümüzde de intihar ediyormuş gibi aktaran yazarlar Kenan Mortan ve İbrahim Atalay, şehirdeki kadınların yüzde 50'sinin düzenli işkence gördüğü bilgisini doğru düzgün bir veriye dayandırmadan sundu. Ayrıca Batman'da beş çocuktan birisinin aile içinde ensest ilişkiye maruz kaldığını ise Batman Barosu'nu kaynak göstererek kitapta belirtti.

Batman Barosu Başkanlığı, Türkiye'nin Kültür Atlası isimli kitapta yer alan ve kendilerinin hazırladığı bir rapor olduğuna atıf yapılan bilgiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Batman Barosu tarafından hazırlanan 2000 - 2007 tarihli raporlarda Batman'da Yaşanan İntihar olayları ile ilgili araştırma yapılmıştı. Bu raporların hiç birinde ve hiçbir bölümünde ilgili kitapta yer alan bilgilere dair bir ibare bulunmuyor" denildi.

GERÇEKLİKTEN UZAK SOYUT BİLGİLER VAR

Kitapta yer alan bilgilerin kendi hazırladıkları raporda yer alan bilgilerle hiçbir alakasının olmadığını belirten Baro, şehrin sosyal yapısına dair mütevazı bir çalışmanın uzmanlarca yapıldığını ama Başsavcılıktaki dosyaların incelendiğini ve istatistiki çalışmalar yapıldığını açıldı.

Batman Barosu, "Bu kitabı yazan yazarların raporlarda yazmadığı halde bu şekil bir ibareyi neden yazdıklarına ve üstelik buna Batman Barosu'nun raporunun atıf yapılarak gösterilmesine anlam verememekteyiz. Kaldı ki "Türkiye'nin Kültür Atlası" isimli kitapta Batman iline dair gerçek ve somut bilgilerin yer aldığı bir sosyo-kültürel çalışma yapılması gerekirken gerçeklikten uzak soyut bilgiler ile bir kitap hazırlanmıştır" dedi.

SUÇ DUYURUSU

Batman Barosu açıklamasında Batman'ın tanıtmaktan çok Batman halkını gerçek dışı beyanlarla rencide eden, küçük gören ve tahkir eden bu kitap ile ilgili olarak başta suç duyurusunda bulunulacağını ve kitabın toplatılması için gerekli hukuki sürecin başlatılacağını belirtildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan konuyla ilgili olarak Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan'a ve onun nezdinde tüm Batmanlılara özür açıklaması yaptı.

Bu açıklamada, "Yeni yayınladığımız Türkiye'nin Kültür Atlası adlı kitapta geçen asılsız bir cümle nedeniyle Batmanlıları ve Batman Barosu'nu hiç istemeyerek de olsa rencide ettiğimiz için özür dileriz" dedi.

YAYINEVİ: SÖZÜ GEÇEN KİTAP SATIŞTAN KALDIRILDI VE TOPLATILDI

Salcan şunları söyledi:

"Kitapta geçen bu talihsiz ifadeden dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Batman Barosu'nun bu çok haklı tepkisi bizi hemen harekete geçirdi ve sözü geçen kitap satıştan kaldırıldı ve toplatıldı."

YAYINEVİ BATMANLILARDAN ÖZÜR DİLEDİ

"Bugüne kadarki yayın çizgimize yakışmayan, en hassas olduğumuz konulardan birisine dair bu dayanaksız ifadeyi yayınladığımız için Baro Başkanı sıfatınızla, nezdinizde tüm Batmanlılardan ve Baronuz mensuplarından samimi özrümüzün kabulünü şahsım ve kurumum adına istirham ederim."