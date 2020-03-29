Nefes kesen takiple vuruldu

Kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu "Sabri Tori" kod adlı terörist Yahya Duman 4 korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi. O operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

MİT, PKK'nın Irak-Suriye hattındaki en büyük karargâhlarından biri olan Irak'ın Sincar bölgesindeki çalışmalarda, 14 Şubat'ta PKK/ KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu "Sabri Tori" kod adlı terörist Yahya Duman'ın izine rastladı. Siirt-Şırnak-Mardin bölgesinde çok sayıda kişinin şehit olduğu saldırılara katılan ve talimatı veren terörist Yahya Duman, Kandil'de kamplarda teröristlere eğitim veriyordu.



BOMBALARA YAZILDI

Havadan İHA ile yakın takibe alınan terörist Yahya Duman 25 Ocak günü yanındaki 4 kişiyle birlikte Sincar'da etkisiz hale getirildi. Bölgeye yönlendirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) yüklenen bombalardan birinin üzerine 'Şehadet şerbetini su gibi içenlerin ruhu şad olsun', diğer bombanın üzerine ise Mardin Dargeçit'te 2015'te şehit düşen 4 polis memurunun isimleri yazıldı. Terörist Yahya Duman'ın talimatını verdiği 3 Eylül 2015 Mardin -Dargeçit'te el yapımı patlayıcılı saldırıda polis memurları Halil Aksoy, Akif Hatunoğlu ve Hüseyin Balta , Ahmet Akalın şehit düşmüştü.



8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.