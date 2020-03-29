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'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi haline gelen 'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 22:21 ABONE OL
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı

Geçen hafta salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen New York eyaletinin Manhattan kentinde, birçok mağaza olası bir yağmaya karşı önlem aldı.

Manhattan'ın eğlence ve alışveriş merkezi Soho bölgesinde, dünyaca ünlü markaların mağaza vitrinlerini boşalttığı, bazılarının da vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla korumaya aldığı görüldü.

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Mağazalardaki bu tedbirlerin, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kentin mayıs sonuna kadar kapalı kalabileceği yönündeki açıklaması ve virüsün 8,6 milyonluk nüfusun yarısına bulaşabileceği yönündeki uyarısının ardından alınması dikkati çekti.

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- DAHA ÖNCEDE DEFALARCA YAĞMA OLAYLARI YAŞANDI

ABD'de, elektrik kesintisi, şiddetli kasırga, sel ve benzeri doğal afetlerde büyük süpermarket ve alışveriş mağazalarında yağma olayları sıkça görülüyor.

Bu durumlarda, özellikle lüks tüketim ürünleri satan mağazalar defalarca yağmalanmıştı.

En son Florida eyaletinde 2017'de etkili olan Irma kasırgasında, önlemlere rağmen benzer olaylar yaşanmış, Miami'de onlarca kişi vitrinleri kırarak mağazaları yağmalamıştı.

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New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
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