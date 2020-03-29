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O parti için harekete geçildi

genelinde koronavirüs sebebiyle birçok etkinlik iptal edilirken Sosyal medyaya yansıyan Büyükçekmece’de ev partisi düzenlenmesine ilişkin görüntüler üzerine harekete geçildi. Parti düzenlenen ev mühürlenirken partiyi düzenleyenler hakkında adli işlem başlatıldı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 23:43 ABONE OL
O parti için harekete geçildi

İstanbul Valiliği'nde yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde;

Partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

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O parti için harekete geçildi
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