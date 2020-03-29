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Son dakika: 'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi

Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi 'ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı. Gelen son dakika haberine göre; Konya'da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecini sona eren umrecilerin tahliyesi ertelendi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 18:38 ABONE OL
Son dakika: Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi Konya'ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı. Bugün 14 günlük karantina süresi sona erdi. Karantina süresinin dolmasına rağmen test sonuçları tamamlanmadığı için umrecilerin tahliyesinin ertelendiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yurt çevresinde aldığı güvenlik önlemi sürerken gün içerisinde yurtlara ambulansların gelip gittiği gözlendi.

BUGÜN YAPILACAK TAHLİYE ERTELENDİ

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların bugün evlerine gönderilmesi beklenirken, tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.

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Son dakika: Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi
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