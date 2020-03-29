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SON DAKİKA! ’de ölü ve vaka sayısı kaç oldu, hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı ’dan corona virüs…

’de ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Çin’de ortaya çıkıp kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere virüs nedeniyle şu ana kadar, dünya genelinde 32 binden fazla kişi hayatını kaybederken, enfekte sayısı ise 700 bine yaklaştı. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş Sağlık Bakanı tarafından yapılan corona virüsü açıklamalarını yakından takip ediyor. Türkiye’de de her geçen gün corona virüsü vaka ve ölü sayısı artıyor. Fahrettin Koca daha önce de haberini verdiği corona virüsü haritası ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve sitenin yayına girdiğini belirtti. Peki, Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı son durum ne? İşte 29 Mart Türkiye’de corona virüsü görülen iller ve Türkiye’deki son durum…

Giriş Tarihi: 29.3.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 19:11 ABONE OL
SON DAKİKA! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu, hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüs…

'deki vakaları ile ilgili Sağlık Bakanı 'nın yaptığı son dakika açıklamaları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs nedeniyle dünya üzerinde 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde de ölü ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. Durum böyle olunca milyonlarca kullanıcı arama motoru üzerinden 'Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu, hangi illerde görüldü?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Fahrettin Koca daha önce de haberini verdiği corona virüsü haritası ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve sitenin yayına girdiğini belirtti. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı son durum ne? İşte 29 Mart Türkiye'de corona virüsü görülen iller ve Türkiye'deki son durum…

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? FAHRETTİN KOCA HARİTAYI AÇIKLADI

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, TUBİTAK tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

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İşte, Türkiye'de corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ile ilgili son bilgiler ve dünya geneli canlı harita ile corona virüsü vaka ve ölü sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve canlı vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısını gösteren tablo 29 Mart itibariyle bu şekilde görülüyor...

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SON DAKİKA! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu, hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüs…
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