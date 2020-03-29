Süleyman Soylu: Toplu taşıma yüzde 90 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında incelemede bulundu. Burada açıklamada bulunan Bakan Soylu, 81 ilin tamamında özel araç dahil olmak üzere, vatandaşların ateş dereceleri ve sağlık durumlarını kontrol etmeye çalışan sistemi oluşturduklarını söyledi. Ülkedeki vatandaşların hareketliliğini takip ettiklerini de söyleyen Soylu, "Toplu taşımada bugün itibari ile yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var. Şehir giriş ve çıkışlarındaki araçlara yönelik yapılan sağlık kontrolünde ateş ve öksürük gibi semptomlar görülen yolcular 14 gün karantina altına alınacak" dedi. Soylu saat 17.00'den itibaren şehirlerarası otobüslerdeki seyahatlerin valilik iznine bağlandığını da sözlerine ekledi.